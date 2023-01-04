Удар по позициям РФ на Запорожье: ВСУ ликвидировали около 260 оккупантов

Январь, 04 в 8:14

В результате поражения позиций противника 2 января в Запорожской области было ликвидировано до 260 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

— Подтверждено поражение противника 2 января в районах населенных пунктов Токмак, Мелитополь, Бердянск, Пологи и Васильевка Запорожской области: уничтожено 2 склада боеприпасов, до 10 единиц военной техники разного типа, поражены 2 пункта дислокации оккупантов, ликвидированы и ранены до 260 военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, – говорится в сообщении.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения захватчиков и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

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