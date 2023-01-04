Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна
Малиновская Ангелина |
Обстрел Херсона зажигательными снарядами и ракетная атака Запорожья: 315-й день войны в Украине (онлайн)

Обстрел Херсона зажигательными снарядами и ракетная атака Запорожья: 315-й день войны в Украине (онлайн)

Оккупанты обстреляли Херсон запрещенными зажигательными снарядами.

Россия атаковала Курахово Донецкой области из артиллерии и попала в жилой квартал. Один человек погиб, еще двое получили ранения.

С сентября силы ПВО сбили около 500 иранских дронов.

На острове Большой Потемкинский Херсонской области был установлен украинский флаг.

Во время отступления из Берислава Херсонской области российские оккупанты взорвали местную электростанцию.

С начала С конца
Прямая трансляция
01:01 - 04 января

Сообщается об активности тактической авиации по линии фронта.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
01:00 - 04 января

В Государственном департаменте США убеждены, что двухпартийная поддержка Украины сохранится на новой сессии Конгресса, которая стартовала 3 января.

Об этом говорится в заявлении представителя Госдепа США Неда Прайса, которое он сделал на брифинге.

— Мы услышали как от демократов, так и от республиканцев, что они понимают необходимость и дальше поддерживать украинский народ, — отметил спикер.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:41 - 04 января

Украина создала импровизированную разведывательную сеть для координации боевых подразделений на фронте, которая оказалась дешевле американского аналога, на создание которого США потратили десятилетия и миллиарды долларов.

– Импровизированная сеть Киева из беспилотников, бойцов и оружия, связанных через спутниковую связь и специальное программное обеспечение, дает солдатам уровень разведки, координации и точности, позволяющий маневрировать вокруг массивных, но неуклюжих армий России, – сообщает The Wall Street Journal.

Работники издания в сфере оцифровки в США отмечают, что успех Украины в создании виртуальной системы командования и управления “на лету” преподносит ценные уроки для Запада, в частности, о необходимости экспериментировать и привлекать невоенных экспертов.

Как отметил собеседник WSJ, бюрократические западные военные “слишком медленные и тяжелые”, чтобы быстро применять новые технические открытия для решения проблем на поле боя.

— Одним из элементов успеха Украины в инновациях является то, как разные военные подразделения и украинские технологические компании работают над собственными новыми военными технологиями – подход “снизу вверх”, который порой больше напоминает ряд гаражей в Кремниевой долине, чем проект, финансируемый Пентагоном, – добавляет WSJ.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:22 - 04 января

Последствия прилетов в Запорожье.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:07 - 04 января

В сети опубликовали видео, как Россия обстреляла Херсон зажигательными снарядами.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:05 - 04 января

Атаку России Запорожья подтвердил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

– Враг снова атаковал ракетами окрестности Запорожья. В результате прилета на объектах гражданской инфраструктуры возник пожар. По предварительным данным, один человек ранен. На месте работают соответствующие службы, – написал он в Telegram.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:05 - 04 января

В Херсонской области украинские военные повесили государственный сине-желтый флаг над островом Большой Потемкинский. Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что там происходит сейчас.

— Херсонщина. Там есть такой остров Большой Потемкинский. Мы говорили, что российские войска туда перебросили, где-то два батальона. Вчера там украинские военные поставили флаг.

Вопрос: что сделали с двумя российскими батальонами? Нет двух российских батальонов. Да, это осталось в тени происходящего. Об этом сначала никто не говорил, но они были, а теперь — нет.

По его словам, украинские военные повесили флаг Украины над островом, однако там все еще продолжаются обстрелы со стороны российских захватчиков.

— Мы не заняли этот остров, да и нет смысла его занимать, иначе наших ждет такая же судьба. Но над Днепром флаг Украины, и этого достаточно. Херсонская область является зоной очень активных перестрелок с обеих сторон. Они лупят по нам, мы лупим по ним, и имеем конкретные успехи.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<1>
Знайшли помилку в тексті?
Помилка