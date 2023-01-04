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Украина создала импровизированную разведывательную сеть для координации боевых подразделений на фронте, которая оказалась дешевле американского аналога, на создание которого США потратили десятилетия и миллиарды долларов.

– Импровизированная сеть Киева из беспилотников, бойцов и оружия, связанных через спутниковую связь и специальное программное обеспечение, дает солдатам уровень разведки, координации и точности, позволяющий маневрировать вокруг массивных, но неуклюжих армий России, – сообщает The Wall Street Journal.

Работники издания в сфере оцифровки в США отмечают, что успех Украины в создании виртуальной системы командования и управления “на лету” преподносит ценные уроки для Запада, в частности, о необходимости экспериментировать и привлекать невоенных экспертов.

Как отметил собеседник WSJ, бюрократические западные военные “слишком медленные и тяжелые”, чтобы быстро применять новые технические открытия для решения проблем на поле боя.