Обстрел Херсона зажигательными снарядами и ракетная атака Запорожья: 315-й день войны в Украине (онлайн)
Оккупанты обстреляли Херсон запрещенными зажигательными снарядами.
Россия атаковала Курахово Донецкой области из артиллерии и попала в жилой квартал. Один человек погиб, еще двое получили ранения.
С сентября силы ПВО сбили около 500 иранских дронов.
На острове Большой Потемкинский Херсонской области был установлен украинский флаг.
Во время отступления из Берислава Херсонской области российские оккупанты взорвали местную электростанцию.
Сообщается об активности тактической авиации по линии фронта.
В Государственном департаменте США убеждены, что двухпартийная поддержка Украины сохранится на новой сессии Конгресса, которая стартовала 3 января.
Об этом говорится в заявлении представителя Госдепа США Неда Прайса, которое он сделал на брифинге.
— Мы услышали как от демократов, так и от республиканцев, что они понимают необходимость и дальше поддерживать украинский народ, — отметил спикер.
Украина создала импровизированную разведывательную сеть для координации боевых подразделений на фронте, которая оказалась дешевле американского аналога, на создание которого США потратили десятилетия и миллиарды долларов.
– Импровизированная сеть Киева из беспилотников, бойцов и оружия, связанных через спутниковую связь и специальное программное обеспечение, дает солдатам уровень разведки, координации и точности, позволяющий маневрировать вокруг массивных, но неуклюжих армий России, – сообщает The Wall Street Journal.
Работники издания в сфере оцифровки в США отмечают, что успех Украины в создании виртуальной системы командования и управления “на лету” преподносит ценные уроки для Запада, в частности, о необходимости экспериментировать и привлекать невоенных экспертов.
Как отметил собеседник WSJ, бюрократические западные военные “слишком медленные и тяжелые”, чтобы быстро применять новые технические открытия для решения проблем на поле боя.
— Одним из элементов успеха Украины в инновациях является то, как разные военные подразделения и украинские технологические компании работают над собственными новыми военными технологиями – подход “снизу вверх”, который порой больше напоминает ряд гаражей в Кремниевой долине, чем проект, финансируемый Пентагоном, – добавляет WSJ.
Последствия прилетов в Запорожье.
В сети опубликовали видео, как Россия обстреляла Херсон зажигательными снарядами.
Атаку России Запорожья подтвердил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
– Враг снова атаковал ракетами окрестности Запорожья. В результате прилета на объектах гражданской инфраструктуры возник пожар. По предварительным данным, один человек ранен. На месте работают соответствующие службы, – написал он в Telegram.
В Херсонской области украинские военные повесили государственный сине-желтый флаг над островом Большой Потемкинский. Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что там происходит сейчас.
— Херсонщина. Там есть такой остров Большой Потемкинский. Мы говорили, что российские войска туда перебросили, где-то два батальона. Вчера там украинские военные поставили флаг.
Вопрос: что сделали с двумя российскими батальонами? Нет двух российских батальонов. Да, это осталось в тени происходящего. Об этом сначала никто не говорил, но они были, а теперь — нет.
По его словам, украинские военные повесили флаг Украины над островом, однако там все еще продолжаются обстрелы со стороны российских захватчиков.
— Мы не заняли этот остров, да и нет смысла его занимать, иначе наших ждет такая же судьба. Но над Днепром флаг Украины, и этого достаточно. Херсонская область является зоной очень активных перестрелок с обеих сторон. Они лупят по нам, мы лупим по ним, и имеем конкретные успехи.