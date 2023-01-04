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Факти / Україна

Удар по позиціям РФ на Запоріжжі: ЗСУ ліквідували близько 260 окупантів

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Внаслідок ураження позицій противника 2 січня у Запорізькій області було ліквідовано до 260 російських окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

– Підтверджено ураження противника 2 січня в районах населених пунктів Токмак, Мелітополь, Бердянськ, Пологи та Василівка Запорізької області: знищено 2 склади боєприпасів, до 10 одиниць військової техніки різного типу, уражено 2 пункти дислокації окупантів, ліквідовано та поранено до 260 військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, – йдеться у повідомленні.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження загарбників та удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

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Українські ракетники і артилеристи уразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили і військової техніки, склад боєприпасів та пункт управління БпЛА окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 315-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Карта бойових дій на 04.01.2023 – ситуація на фронті

Джерело: Генштаб ЗСУ
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