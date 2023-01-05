Січень, 05 в 9:36

Російська армія все більше залучає іранські дрони для обстрілу критичної інфраструктури України. Загалом Тегеран має намір передати Росії 1750 безпілотників Shahed.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни ISW.

За словами американських експертів, РФ вичерпає 1750 іранських безпілотників до травня 2023 року, якщо росіяни запускатимуть їх по Україні з тією ж частотою, що й у період з вересня по грудень 2022 року.

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За словами представника Головного управління військової розвідки України (ГУР) Вадима Скібіцького, окупаційна армія вже використала близько 660 безпілотників іранського виробництва Shahed-131 та -136.

Спікер командування ВПС України Юрій Ігнат зазначив, що дрони-камікадзе Shahed складніше засікти на радарах, тому росіяни їх частіше використовують.

За словами Скібіцького, окупанти використовують саме масивні рої безпілотників Shahed, оскільки мала кількість дронів – від 5 до 10 – не принесла б для них бажаного результату.

РФ продовжує прагнути подальшої співпраці з Тегераном, щоб отримувати ще більше високоточних систем озброєнь для війни в Україні.

Раніше видання The New York Times написало у статті, що Україні доводиться збивати дешеві іранські дрони дорогими ракетами. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що ЗСУ і надалі будуть так робити, бо наслідки від атак дронів – це понівечена інфраструктура та людські життя.