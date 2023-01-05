Розстріляли 10 авто цивільних на Житомирській трасі: правоохоронці ідентифікували солдатів РФ
Правоохоронці ідентифікували військових РФ, які розстрілювали автомобілі на початку повномасштабної війни на Житомирській трасі.
Встановлено, що під час повномасштабного вторгнення одними із перших на територію України з Білорусі зайшли дві батальйонні тактичні групи зі складу 5 окремої танкової бригади РФ.
Окупанти рухалися в напрямку Києва, а 3 березня вони вийшли на Житомирську трасу. Одна батальйонна тактична група зайняла позицію у селі Березівка, друга – на заправці, біля села Мила.
– Саме друга батальйонно-тактична група вчинила найбільше розстрілів та вбивств на Житомирській трасі. Наступного дня, 4 березня, загарбники розстріляли п’ять автомобілів. Тоді загинуло сім українців, ще четверо отримали вогнепальні поранення, – розповів начальник слідчого управління ГУНП в АР Криму Олександр Климовський.
Зараз слідчі ГУ Нацполіції в АР Крим розслідують кримінальне провадження за фактом розстрілу цивільного населення на Житомирській трасі.
Фото: скрин з відео МВС