Січень, 05 в 1:19

Росія має в наявності ще близько 100 іранських дронів типу Shahed, але Тегеран планує продати Москві нові партії безпілотників.

Про це в ефірі телеканалу FreeДом розповів представник пресслужби ГУР МО України Андрій Юсов.

За його словами, станом на 4 січня у РФ залишилось близько 100 іранських баражуючих боєприпасів, якими завдаються удари по Україні.

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– Дрони ще є. Якщо говорити про залишки, то Росія має близько ста дронів. Ми готуємося до нових партій постачання іранських дронів Shahed. Підписані контракти (між Росією та Іраном, – Ред.). Партії Shahed, які надходять, не дуже великі, щоб використовувати їх сотнями, – каже Юсов.

Представник ГУР МО додав, що за даними розвідки, Росія й надалі планує тероризувати населення України дронами-камікадзе.

– Тим не менш, є інформація, що такі атаки можуть бути продовжені. У Міноборони до них готуються. Змінення тактики та прийомів – це те, до чого ми також готуємося після кожного удару для наступного. Тому ефективність із боротьби проти іранських дронів буде тільки зростати, – каже Андрій Юсов.

Раніше з’явилась інформація, що адміністрація президента США обговорювала з владою Ізраїлю шляхи припинення поставок безпілотників з Ірану до Росії.