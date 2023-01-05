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Факти / Україна

В Україні через погоду та роботу підприємств продовжує зростати споживання електроенергії – Укренерго

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
В Україні через погоду та роботу підприємств продовжує зростати споживання електроенергії – Укренерго
Фото: Pixabay

Станом на 11 ранку 5 січня, споживання електроенергії в Україні продовжує зростати через поступове зниження температури та активізацію роботи промисловості та бізнесу.

Про це повідомило Укренерго.

– Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 23:00. Перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі у нічний період електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.

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Проте через несприятливі погодні умови є низка пошкоджень у розподільчих мережах центрального регіону. Зараз ремонтні бригади оператора систем розподілу (обленерго) відновлюють живлення.

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Крім того, ситуацію з енергозабезпеченням ускладнюють обстріли.

– Вчора ввечері на сході країни внаслідок обстрілу росіян пошкоджено один з об’єктів енергетичної інфраструктури. Також у прифронтових регіонах на сході та півдні залишається складною ситуація з електропостачанням через значні пошкодження електромереж та високу активність бойових дій, – повідомляє Укренерго.

У компанії закликали споживачів розумно використовувати електроенергію та вмикати енергоємні прилади почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність обмеження споживання.

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