Январь, 06 в 14:09

Украина будет получать больше западного оружия и возможностей для поражений российских оккупантов. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, об этом свидетельствует объявление Францией, Германией и США о передаче Украине нового вооружения, в частности, бронетехники.

По словам министра, это удалось благодаря упорной дипломатической работе и усилиям ВСУ и всех Сил обороны Украины.

— Время табу в отношении оружия прошло. Мы вступаем в решающую фазу. Цель может быть только одна: победа Украины. Только так можно обеспечить прочный и справедливый мир и безопасность в Европе. Отсюда — каскад хороших новостей по оружию, а дальше их будет еще больше. И после каждой такой новости все сильнее будет становиться скрежет зубов в Кремле и плач на росТВ, — написал министр.

Напомним, глава украинской разведки Кирилл Буданов говорил, что Украина ждет новых поставок оружия.

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Источник: Дмитрий Кулеба