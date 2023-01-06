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Факты / Україна

Кулеба о получении оружия Украиной: Время табу прошло

Евгения Грейс, редактор ленты
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Фото: Генштаб ВСУ

Украина будет получать больше западного оружия и возможностей для поражений российских оккупантов. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, об этом свидетельствует объявление Францией, Германией и США о передаче Украине нового вооружения, в частности, бронетехники.

По словам министра, это удалось благодаря упорной дипломатической работе и усилиям ВСУ и всех Сил обороны Украины.

— Время табу в отношении оружия прошло. Мы вступаем в решающую фазу. Цель может быть только одна: победа Украины. Только так можно обеспечить прочный и справедливый мир и безопасность в Европе.

Отсюда — каскад хороших новостей по оружию, а дальше их будет еще больше. И после каждой такой новости все сильнее будет становиться скрежет зубов в Кремле и плач на росТВ, — написал министр.

Напомним, глава украинской разведки Кирилл Буданов говорил, что Украина ждет новых поставок оружия.

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Источник: Дмитрий Кулеба

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