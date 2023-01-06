Січень, 06 в 14:09

Україна отримуватиме більше західної зброї та можливостей для уражень російських окупантів. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, про це свідчить оголошення Францією, Німеччиною та США про передачу Україні нового озброєння, зокрема, бронетехніки.

За його словами, це вдалося завдяки наполегливій дипломатичній роботі й зусиллям ЗСУ та всіх Сил оборони України.

– Час табу щодо зброї минув. Ми вступаємо у вирішальну фазу. Мета може бути лише одна: перемога України. Лише так можна забезпечити тривкий і справедливий мир і безпеку в Європі. Звідси — каскад хороших новин щодо зброї, а далі їх буде ще більше. І після кожної такої новини дедалі сильнішим ставатиме скрегіт зубів у Кремлі та плач на росТБ, – написав міністр.

Нагадаємо, глава української розвідки Кирило Буданов казав, що Україна чекає на нові постачання зброї.

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Джерело: Дмитро Кулеба