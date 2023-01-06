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Факты / Україна

В Каховке оккупанты изымают гривны, а в Донецке ставят на учет 17-летних парней — Генштаб

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Каховке оккупанты изымают гривны, а в Донецке ставят на учет 17-летних парней — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

В оккупированной Каховке Херсонской области российские захватчики пытаются остановить оборот гривны — угрозами изымают украинскую национальную валюту у людей.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Россияне осуществляют рейды торговыми точками и угрожают изъятием не только наличных денег, но и товара в случае обнаружения украинских денег.

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В Донецке с 1 января оккупационные военные комиссариаты начали сбор информации о гражданах 2006 года для постановки на воинский учет. Сейчас таким юношам всего по 17 лет.

А в городе Старобельск Луганской области россияне усилили административный и контрразведывательный режимы — все из-за эффективных огневых поражений Вооруженными силами Украины позиций оккупантов поблизости.

Российские захватчики проверяют мобильные телефоны местных жителей. Особенно обращают внимание на тех людей, в чьих телефонах есть номера абонентов украинских операторов связи.

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Источник: Генштаб ВСУ
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