В Каховке оккупанты изымают гривны, а в Донецке ставят на учет 17-летних парней — Генштаб
В оккупированной Каховке Херсонской области российские захватчики пытаются остановить оборот гривны — угрозами изымают украинскую национальную валюту у людей.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Россияне осуществляют рейды торговыми точками и угрожают изъятием не только наличных денег, но и товара в случае обнаружения украинских денег.
В Донецке с 1 января оккупационные военные комиссариаты начали сбор информации о гражданах 2006 года для постановки на воинский учет. Сейчас таким юношам всего по 17 лет.
А в городе Старобельск Луганской области россияне усилили административный и контрразведывательный режимы — все из-за эффективных огневых поражений Вооруженными силами Украины позиций оккупантов поблизости.
Российские захватчики проверяют мобильные телефоны местных жителей. Особенно обращают внимание на тех людей, в чьих телефонах есть номера абонентов украинских операторов связи.