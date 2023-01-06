Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

У Каховці окупанти вилучають гривні, а в Донецьку ставлять на облік 17-річних хлопців – Генштаб

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У Каховці окупанти вилучають гривні, а в Донецьку ставлять на облік 17-річних хлопців – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

В окупованій Каховці, що на Херсонщині, російські загарбники намагаються зупинити обіг гривні – погрозами вилучають українську національну валюту в людей.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Російські загарбники здійснюють рейди торговельними точками та погрожують вилученням не лише готівки, а й товару, у разі виявлення українських грошей.

Зараз дивляться

У Донецьку з 1 січня окупаційні військові комісаріати почала збір інформації про громадян 2006 року народження для постановки на військовий облік. Тобто зараз таким юнакам лише по 17 років.

А в місті Старобільськ Луганської області росіяни посилили адміністративний та контррозвідувальний режими – все через ефективні вогневі ураження Збройними силами України позицій окупантів поблизу.

Російські загарбники перевіряють мобільні телефони місцевих жителів. Особливо звертають у вагу на тих людей, в чиїх телефонах є номери абонентів українських операторів зв’язку.

Читайте
Окупанти переодягаються у цивільне і вишукують партизанів – мер Мелітополя

Джерело: Генштаб ЗСУ
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка