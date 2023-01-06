Січень, 06 в 9:04

В окупованій Каховці, що на Херсонщині, російські загарбники намагаються зупинити обіг гривні – погрозами вилучають українську національну валюту в людей.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Російські загарбники здійснюють рейди торговельними точками та погрожують вилученням не лише готівки, а й товару, у разі виявлення українських грошей.

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У Донецьку з 1 січня окупаційні військові комісаріати почала збір інформації про громадян 2006 року народження для постановки на військовий облік. Тобто зараз таким юнакам лише по 17 років.

А в місті Старобільськ Луганської області росіяни посилили адміністративний та контррозвідувальний режими – все через ефективні вогневі ураження Збройними силами України позицій окупантів поблизу.

Російські загарбники перевіряють мобільні телефони місцевих жителів. Особливо звертають у вагу на тих людей, в чиїх телефонах є номери абонентів українських операторів зв’язку.