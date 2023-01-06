Увеличилось количество жертв атаки России по Киеву 29 декабря. Женщина умерла в реанимации.

Об этом 6 декабря сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

— Умерла еще одна пострадавшая во время ракетного обстрела столицы 29 декабря 2022 года. 40-летняя женщина находилась в больнице в тяжелом состоянии. Это — третья жертва варварской атаки россиян накануне Нового года, — написал он.