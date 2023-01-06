Увеличилось количество погибших от атаки на Киев 29 декабря
Увеличилось количество жертв атаки России по Киеву 29 декабря. Женщина умерла в реанимации.
Об этом 6 декабря сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
— Умерла еще одна пострадавшая во время ракетного обстрела столицы 29 декабря 2022 года. 40-летняя женщина находилась в больнице в тяжелом состоянии. Это — третья жертва варварской атаки россиян накануне Нового года, — написал он.
Сейчас смотрят
Напомним, 29 декабря оккупанты выпустили 69 ракет по Украине. 54 из них удалось сбить.
Источник: Виталий Кличко
Фото: Кирилл Тимошенко