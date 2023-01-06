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Факты / Україна

Увеличилось количество погибших от атаки на Киев 29 декабря

Евгения Грейс, редактор ленты
атака на київ 29 грудня

Увеличилось количество жертв атаки России по Киеву 29 декабря. Женщина умерла в реанимации.

Об этом 6 декабря сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

— Умерла еще одна пострадавшая во время ракетного обстрела столицы 29 декабря 2022 года. 40-летняя женщина находилась в больнице в тяжелом состоянии. Это — третья жертва варварской атаки россиян накануне Нового года, — написал он.

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Напомним, 29 декабря оккупанты выпустили 69 ракет по Украине. 54 из них удалось сбить. 

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Источник: Виталий Кличко

Фото: Кирилл Тимошенко

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