Збільшилась кількість загиблих від атаки на Київ 29 грудня
Збільшилася кількість жертв атаки Росії по Києву 29 грудня. Жінка померла у реанімації.
Про це 6 грудня повідомив мер столиці Віталій Кличко.
– Померла ще одна постраждала під час ракетного обстрілу столиці 29 грудня 2022 року. 40-річна жінка перебувала в лікарні в тяжкому стані. Це – третя жертва варварської атаки росіян напередодні Нового року, – написав він.
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Нагадаємо, 29 грудня окупанти випустили 69 ракет по Україні. 54 з них вдалося збити.
Джерело: Віталій Кличко
Фото: Кирило Тимошенко