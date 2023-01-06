Збільшилася кількість жертв атаки Росії по Києву 29 грудня. Жінка померла у реанімації.

Про це 6 грудня повідомив мер столиці Віталій Кличко.

– Померла ще одна постраждала під час ракетного обстрілу столиці 29 грудня 2022 року. 40-річна жінка перебувала в лікарні в тяжкому стані. Це – третя жертва варварської атаки росіян напередодні Нового року, – написав він.