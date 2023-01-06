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Факти / Україна

Збільшилась кількість загиблих від атаки на Київ 29 грудня

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
атака на київ 29 грудня

Збільшилася кількість жертв атаки Росії по Києву 29 грудня. Жінка померла у реанімації.

Про це 6 грудня повідомив мер столиці Віталій Кличко.

– Померла ще одна постраждала під час ракетного обстрілу столиці 29 грудня 2022 року. 40-річна жінка перебувала в лікарні в тяжкому стані. Це – третя жертва варварської атаки росіян напередодні Нового року, – написав він.

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Нагадаємо, 29 грудня окупанти випустили 69 ракет по Україні. 54 з них вдалося збити. 

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Джерело: Віталій Кличко

Фото: Кирило Тимошенко

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