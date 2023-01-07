Нова зустріч у форматі Рамштайн пройде 20 січня

Січень, 07 в 15:14

Восьма зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат Рамштайн) відбудеться 20 січня.

Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини за підсумками розмови глави відомства Крістіне Ламбрехт і глави Пентагону Ллойда Остіна.

– У межах підготовки до майбутньої зустрічі формату Рамштайн 20 січня 2023 року основними темами обговорення були поточна військова ситуація в Україні та координація подальшої військової допомоги України, – йдеться в повідомленні.

У Міноборони Німеччини наголосили на підтримці України у її “мужній боротьбі проти жорстокої та агресивної війни Росії”.

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– Разом із нашими союзниками ми вкотре демонструємо, що спільно підтримуємо Україну та діємо єдиним та тісно скоординованим фронтом. Разом ми сильніші, – додали у відомстві.

Раніше заступник голови ОП Андрій Сибіга повідомив, що на новому Рамштайні варто розраховувати на конкретні кроки партнерів для максимального посилення України.

Військовий експерт прогнозує, що країни можуть домовитись про передання Україні бронетехніки та засобів ППО.

Джерело: Міноборони Німеччини