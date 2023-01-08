Карта боевых действий на 08.01.2023 – ситуация на фронте
Российские войска ведут наступательные действия \на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях. На Купянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение, на Новопавловском, Запорожском и Херсонском — оккупанты обороняются.
Карта боевых действий в Украине на 08.01.2023
За прошедшие сутки противник нанес девять ракетных, три авиационных удара и совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, по гражданской инфраструктуре, есть раненые и погибшие среди мирного населения.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах 16 населенных пунктов. Среди них – Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Раздолевка, Соледар, Бахмут, Железное, Первомайское, Водяное и Победа в Донецкой области.
На Северском и Слобожанском направлениях обстрелам подверглись районы населенных пунктов Старица и Двухлетняя Харьковской области. Также враг применил ударный БпЛа у Александровки.
На Купянском и Лиманском направлениях из артиллерии обстреляны районы Ивановки, Стельмаховки, Мясожаровки, Площадки, Макеевки, Невского, Червонопоповки и Дибровы Луганской области.
На Бахмутском направлении под вражеское огневое поражение попали Берестово, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Дилиевка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении обстреляны Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
На Новопавловском направлении огневому воздействию подверглись Большая Новоселка, Золотая Нива и Угледар Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Антоновки, Волшебного, Дорожнянки, Инженерного, Белогорья, Алексеевки, Малых Щербаков, Степного и Каменского Запорожской области.
Потери РФ в войне на 08.01.2023:
- личного состава – около 111 170 (+430) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3069 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6130 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 2065 (+3) ед,
- РСЗО – 431 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 217 (+0) ед,
- самолетов – 285 (+0) ед,
- вертолетов – 272 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1849 (+5),
- крылатые ракеты ‒ 723 (+0),
- корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4801 (+3) ед,
- специальная техника – 183 (+1).
Напомним, что война в Украине продолжается уже 319-й день.