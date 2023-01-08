Январь, 08 в 8:28

Российские войска ведут наступательные действия \на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях. На Купянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение, на Новопавловском, Запорожском и Херсонском — оккупанты обороняются.

Карта боевых действий в Украине на 08.01.2023

За прошедшие сутки противник нанес девять ракетных, три авиационных удара и совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, по гражданской инфраструктуре, есть раненые и погибшие среди мирного населения.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах 16 населенных пунктов. Среди них – Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Раздолевка, Соледар, Бахмут, Железное, Первомайское, Водяное и Победа в Донецкой области.

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На Северском и Слобожанском направлениях обстрелам подверглись районы населенных пунктов Старица и Двухлетняя Харьковской области. Также враг применил ударный БпЛа у Александровки.

На Купянском и Лиманском направлениях из артиллерии обстреляны районы Ивановки, Стельмаховки, Мясожаровки, Площадки, Макеевки, Невского, Червонопоповки и Дибровы Луганской области.

На Бахмутском направлении под вражеское огневое поражение попали Берестово, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Дилиевка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстреляны Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении огневому воздействию подверглись Большая Новоселка, Золотая Нива и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Антоновки, Волшебного, Дорожнянки, Инженерного, Белогорья, Алексеевки, Малых Щербаков, Степного и Каменского Запорожской области.

Потери РФ в войне на 08.01.2023:

личного состава – около 111 170 (+430) человек ликвидировано,

танков ‒ 3069 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6130 (+5) ед,

артиллерийских систем – 2065 (+3) ед,

РСЗО – 431 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 217 (+0) ед,

самолетов – 285 (+0) ед,

вертолетов – 272 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1849 (+5),

крылатые ракеты ‒ 723 (+0),

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4801 (+3) ед,

специальная техника – 183 (+1).

Напомним, что война в Украине продолжается уже 319-й день.

Источник: ISW, Генштаб