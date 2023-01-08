Обстріли Росією Мерефи та Запоріжжя та санкції РНБО проти росіян: що відбувається на 319-й день війни (онлайн)
Внаслідок російського удару по Мерефі на Харківщині загинув 50-річний чоловік, заявили в ОВА.
Зокрема, Росія обстріляла околиці Запоріжжя, повідомив секретар міської ради.
Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти примусили працівників ЗАЕС отримати російські паспорти та вивели з обігу українську гривню.
У Мелітополі та Приазовському росіяни зупинили трансляцію українських телеканалів.
Біля Щастя партизани підірвали колії, якими окупанти перевозили техніку та БК, повідомив очільник Луганської області Сергій Гайдай.
Голова Держетнополітики заявив, що ПЦУ зможе і надалі проводити богослужіння в Києво-Печерській лаврі.
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