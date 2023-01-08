Президент Володимир Зеленський увів у дію санкції РНБО проти 119 діячів з Росії, які підтримують війну. Серед них такі російські культурні діячі, як Кіркоров, Баста, Петросян та інші.

У Фінляндії заявили, що готові передати Україні танки Leopard 2, якщо це зробить Європа.

Прем’єр Польщі заявив, що без союзників Варшава не передаватиме Києву танки Leopard.

Водночас військові чиновники Греції заявили, що Афіни готові відкласти отримання БМП Marder, якщо Німеччина передасть їх Україні.