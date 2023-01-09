Готовили массовые беспорядки в Днепре: СБУ накрыла подпольную ячейку партии Шария

Январь, 09 в 12:46

В Днепре разоблачили подпольный центр партии Шария, в котором готовились проводить в регионе массовые беспорядки в случае, если бы к нему приблизилась линия фронта войны с российскими агрессорами.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

– В ходе обысков в помещениях прокремлевской ячейки обнаружены инструкции и алгоритм действий по провокации массовых беспорядков во время общественных мероприятий. Также злоумышленники готовились к проведению уличных акций в поддержку российских оккупантов в случае приближения линии фронта или захвата региона, – говорится в сообщении.

Сотрудники также нашли так называемые соглашения представителей партии о неразглашении информации о своей подрывной деятельности против Украины.

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Следствие обнаружило, что запрещенную партийную ячейку организовал выходец из Донбасса, прибывший в Днепр под видом переселенца.

– Находясь на постоянной связи со скрывающимися за рубежом представителями Шария, он обустроил подпольное отделение “политсилы” в собственном доме. Для конспирации контактировал исключительно с “проверенными” лицами и максимально скрывал адрес своего проживания, – говорится в сообщении.

В помещении организатора нашли склады с враждебными изданиями, листовками и финансовую “отчетность” по расходам на антиукраинскую деятельность.

Все изъятые материалы направили на экспертизу для дальнейших процессуальных действий.

В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины, продолжается расследование для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения виновных к ответственности.