Готували масові заворушення в Дніпрі: СБУ накрила підпільний осередок партії Шарія

Січень, 09 в 12:46

В Дніпрі викрили підпільний осередок партії Шарія, у якому готувались проводити в регіоні масові заворушення у випадку, якби до нього наблизилась лінія фронту війни з російськими агресорами.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

– У ході обшуків у приміщеннях прокремлівського осередку виявлено інструкції з алгоритмом дій щодо провокації масових заворушень під час громадських заходів. Також зловмисники готувались до проведення вуличних акцій на підтримку російських окупантів у разі наближення лінії фронту або захоплення регіону, – йдеться у повідомленні.

Співробітники також знайшли так звані угоди представників партії про нерозголошення інформації щодо своєї підривної діяльності проти України.

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Слідство виявило, що заборонений партійний осередок організував виходець з Донеччини, який прибув до Дніпра під виглядом переселенця.

– Перебуваючи на постійному зв’язку з представниками Шарія, які переховуються за кордоном, він облаштував підпільне відділення “політсили” у власному помешканні. Для конспірації контактував виключно з “перевіреними” особами і максимально приховував адресу свого проживання, – сказано в повідомленні.

У помешканні організатора знайшли склади з ворожими виданнями, листівками та фінансову “звітність” щодо витрат на антиукраїнську діяльність.

Усі вилучені матеріали направили на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України, триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення винних до відповідальності.