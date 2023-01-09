На Херсонщине командир Росгвардии приказывал пытать гражданских
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Херсонская областная прокуратура направила обвинительный акт в отношении заместителя начальника управления федеральной службы войск Росгвардии по Ростовской области по факту нарушения законов и обычаев войны.
Следствие установило, что с марта прошлого года полковник полиции на временно оккупированной территории Херсонщины руководил боевиками незаконных вооруженных формирований.
В апреле захватчики по его указанию незаконно задержали двух местных жителей, от которых они хотели получить данные о размещении вооруженных сил Украины.
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Пленных били дубинками, пытали током и угрожали убийством.
В то же время оккупанты склоняли мужчин к сотрудничеству и предлагали должности в оккупационных псевдоохранных органах.
Обвиняемого объявили в розыск.