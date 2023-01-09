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Факты / Україна

На Херсонщине командир Росгвардии приказывал пытать гражданских

Евгения Грейс, редактор ленты
суд
Фото: Pixabay

Херсонская областная прокуратура направила обвинительный акт в отношении заместителя начальника управления федеральной службы войск Росгвардии по Ростовской области по факту нарушения законов и обычаев войны.

Следствие установило, что с марта прошлого года полковник полиции на временно оккупированной территории Херсонщины руководил боевиками незаконных вооруженных формирований.

В апреле захватчики по его указанию незаконно задержали двух местных жителей, от которых они хотели получить данные о размещении вооруженных сил Украины.

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В то же время оккупанты склоняли мужчин к сотрудничеству и предлагали должности в оккупационных псевдоохранных органах.

Обвиняемого объявили в розыск.

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Источник: Офис генпрокурора
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