Січень, 09 в 11:33

Херсонська обласна прокуратура скерувала обвинувальний акт щодо заступника начальника управління федеральної служби військ Росгвардії у Ростовській області за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Слідство встановило, що з березня минулого року полковник поліції на тимчасово окупованій території Херсонщини керував бойовиками незаконних збройних формувань.

У квітні загарбники за його вказівкою незаконно затримали двох місцевих жителів, від яких вони хотіли отримати дані про розміщення збройних сил України.

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Полонених били кийками, катували струмом та погрожували вбивством.

Водночас окупанти схиляли чоловіків до співпраці й пропонували посади в окупаційних псевдоохоронних органах.

Обвинуваченого оголосили у розшук.