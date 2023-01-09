Німеччина не відкидає передачу Україні танків Leopard – міністр економіки країни

Січень, 09 в 0:09

Німеччина не може відкидати постачання танків Leopard, більш важких бойових машин, ніж Marders, для підтримки Збройних сил України в майбутньому.

Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на заяву німецького міністра економіки Роберта Хабека.

– Звичайно, це не можна виключати, – сказав Хабек у неділю ввечері.

Його коментарі з’явилися через кілька днів після того, як Німеччина заявила, що хоче поставити Україні близько 40 бойових машин піхоти Marder і батарею зенітно-ракетних комплексів Patriot до кінця березня, а Сполучені Штати – бойові машини Bradley, Франція – AMX-10 RC.

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При цьому, Греція заявила, що згодна відмовитись від БМП Marder, щоб прискорити постачання цих бронемашин Україні.