Январь, 09 в 20:01

Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай сообщил, что на днях российский снайпер убил последнюю жительницу Новоселовского, за поселок идут бои.

– Идут бои за Новоселовское. Село разрушено до основания, оно пустует. Последнюю местную жительницу на днях убил российский снайпер, – отметил Гайдай у себя в Telegram.

Он добавил, что также россияне мощно бьют по Невскому – в селе не осталось ни одного уцелевшего здания, хотя там находится более сотни мирных людей.

– После обеда сегодня там погибли двое гражданских жителей, еще двое получили ранения в результате вражеских обстрелов, – рассказал Гайдай.

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Напомним, по данным заместителя министра обороны Анны Маляр, российские захватчики после отступления и неудачной попытки захватить Соледар провели перегруппировку и начали новый мощный штурм города.