Січень, 09 в 20:01

Очільник Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що днями російський снайпер вбив останню жительку Новоселівського, за селище йдуть бої.

– Йдуть бої за Новоселівське. Село зруйноване вщент та пусте. Останню місцеву мешканку днями вбив російський снайпер, – зазначив Гайдай у себе в Telegram.

Він додав, що також росіяни потужно гатять по Невському – у селі не залишилось жодної вцілілої будівлі, хоча там перебуває понад сотня мирних людей.

– Пообіді сьогодні там загинули двоє цивільних мешканців, ще двоє дістали поранення внаслідок ворожого обстрілу, – розповів Гайдай.

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Нагадаємо, за даними заступниці міністра оборони Ганни Маляр, російські загарбники після відступу та невдалої спроби захопити Соледар провели перегрупування та почали новий потужний штурм міста.