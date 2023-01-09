Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Російський снайпер вбив останню жительку Новоселівського, за селище йдуть бої – Гайдай

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Російський снайпер вбив останню жительку Новоселівського, за селище йдуть бої – Гайдай

Очільник Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що днями російський снайпер вбив останню жительку Новоселівського, за селище йдуть бої.

– Йдуть бої за Новоселівське. Село зруйноване вщент та пусте. Останню місцеву мешканку днями вбив російський снайпер, – зазначив Гайдай у себе в Telegram.

Він додав, що також росіяни потужно гатять по Невському – у селі не залишилось жодної вцілілої будівлі, хоча там перебуває понад сотня мирних людей.

– Пообіді сьогодні там загинули двоє цивільних мешканців, ще двоє дістали поранення внаслідок ворожого обстрілу, – розповів Гайдай.

Зараз дивляться

Нагадаємо, за даними заступниці міністра оборони Ганни Маляр, російські загарбники після відступу та невдалої спроби захопити Соледар провели перегрупування та почали новий потужний штурм міста.

Читайте
Окупанти вихваляються ґвалтуванням жінок під час відступу з Лиману – перехоплення СБУ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка