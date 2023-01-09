Січень, 09 в 15:59

Деякі кібератаки РФ на критичну та цивільну інфраструктуру України можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини. Наразі українські кіберчиновники збирають докази для суду в Гаазі.

Про це розповів заступник голови Держспецзв’язку з питань цифрового розвитку Віктор Жора в інтерв’ю виданню Politico.

Він пояснив, що між кібератаками Росії та військовими атаками агресора на Україну є певна узгодженість. Жора уточнив, що Київ вважає дії агресора в цифровому просторі воєнним злочином.

Зараз дивляться

– Оскільки більшість атак організовуються проти мирних жителів та є прямим актом воєнного злочину, допоміжні дії в кіберпросторі можуть розглядатися як військові злочини, – зазначив Жора.

Для прикладу він згадав про атаки на об’єкти енергетичної компанії ДТЕК у липні 2022 року. Тоді окупанти здійснили скоординовану атаку на одну з ТЕЦ. Росіяни обстріляли цей об’єкт і одночасно атакували корпоративну мережу компанії.

– Це спрямована та спланована діяльність росіян, яку вони вели як у звичайній сфері, так і в кіберсфері, – заявив Жора.

Подібна скоординована діяльність окупантів спостерігалася також в Одесі, Львові та Миколаєві, де обстріли РФ супроводжувалися кібератаками на органи місцевої влади, веб-сайти чи на інтернет-провайдерів. Такі атаки порушували функціонування ІТ-інфраструктури, електромережі, телекомунікацій та критичної інфраструктури.

За словами Жори, українські офіційні особи збирають докази кібератак, пов’язаних із військовими ударами РФ, і передають інформацію до Міжнародного кримінального суду в Гаазі для судового переслідування таких дій Росії. Якщо кібератаки Росії на українську інфраструктуру будуть визнані частиною воєнних злочинів, це буде перша така класифікація.

Окрім кібератак, Росія використовує цифровий простір для провокування паніки за допомогою пропаганди та дезінформації. Окупанти також намагаються проникнути в мережі та отримати дані, які вони можуть використати для ідентифікації та переслідування людей, котрі можуть становити загрозу для військового наступу РФ.

Віктор Жора наголосив, що настав час міжнародному співтовариству обговорити вплив цих кібератак РФ та дезінформації, а також реакцію на них.

– Ми обговорюємо абсолютно нові терміни та ідеї, як класифікувати ці атаки, які сталися під час війни, чого раніше ніколи не було, – заявив він.

Ще на початку листопада минулого року в СБУ повідомляли, що російські хакери щодня понад 10 разів атакують стратегічні об’єкти України. Зокрема, кібератаками супроводжувалися обстріли ТЕЦ та ГЕС.

На початку грудня в компанії Microsoft попередили, що Росія збільшить інтенсивність кібератак на Україну та її союзників.