Сприяла паспортизації та організації псевдореферендуму на Херсонщині: судитимуть голову окупаційної адміністрації

Січень, 10 в 12:47

Судитимуть голову окупаційної адміністрації Скадовського району Херсонської області, яка сприяла примусовій паспортизації та організації псевдореферендуму.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Слідством встановлено, що у червні 2022 року мешканка Скадовського району перейшла на бік ворога.

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Вона зайняла посаду так званої “голови військово-цивільної адміністрації Скадовської територіальної громади Скадовського району Херсонської області”.

– На псевдопосаді жінка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а також доручення військового керівництва РФ, спрямовані на утвердження окупаційної влади, – йдеться у повідомленні.

Крім того, обвинувачена брала участь у відкритті місцевого пункту отримання громадянства РФ, організації проведення псевдореферендуму щодо виходу області зі складу України та приєднання до територій РФ, а також масових заходах, організованих на підтримку держави-агресора.

Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно неї за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).