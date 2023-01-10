Січень, 10 в 14:18

У окупованому Маріуполі перебуває понад 30 тис. росіян. Біля міста будують оборонні лінії.

Про це розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко.

За його словами, у місті перебуває багато будівельників із Росії, кадирівців, бурятів та мобілізованих.

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Через Маріуполь йдуть величезні колони в бік Донецька, Запоріжжя, Мелітополя.

– Йдуть величезні колони в бік Донецька, в бік Запоріжжя, в бік Мелітополя. Йдуть колони з мобілізованими, колони автівок зі зброєю, – розповів Бойченко.

Він наголосив, що від самого початку російським окупантам було важливо захопити Маріуполь, бо через місто проходить логістична артерія, яка живить ворожі угруповання на Півдні.

За словами Вадима Бойченка, відомо про три смуги оборони, які окупанти зводять за трьома напрямками – Запорізькому, Мелітопольському та Донецькому. Росіяни копають рови, ставлять “зуби дракона”. А вже за лініями оборони будують будинки.

– Під виглядом відновлення життя, вони створюють фортифікаційні споруди, які будуть під час наступу ЗСУ самі ж підривати і знімати на відео для пропаганди, – розповів мер Маріуполя.

Раніше стало відомо, що у Маріуполі російські загарбники з 1 січня 2023 року розпочали примусову паспортизацію всіх вчителів, медиків, поліціянтів та працівників державних структур.