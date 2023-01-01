Ничего с нашей энергосистемой не случится: Галущенко о теоретическом блэкауте

Январь, 01 в 20:05

Энергетическая система Украины сможет выдержать дальнейшие ракетные атаки России. Об этом в эфире телемарафона Единые новости сказал министр энергетики Герман Галущенко.

Он подчеркнул, что в системе постоянных обстрелов энергосистема Украины живет уже около трех месяцев.

— Поэтому есть набор технических решений, которые принимаются с точки зрения обеспечения стабильности работы энергосистемы. Это касается генерации, передачи электроэнергии, поэтому мы уверены, что система удержится и дальше при последующих возможных ударах.

Галущенко также прокомментировал информацию о теоретически возможном блэкауте.

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— Мы смотрим с точки зрения системы и возможных массированных или нет атак в будущем, — сказал министр.

По его словам, он постоянно на связи с людьми, “держащими энергосистему”, что дает министру убеждение, что “ничего с нашей энергосистемой не случится”.

Российские оккупанты в первый час Нового года атаковали города и села Украины, в результате чего воздушная тревога была объявлена по территории всего государства. Кроме ракет, российские террористы запустили вражеские иранские дроны.