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Факты / Україна

Буряты, осетины и кадыровцы: в Мелитополе количество “туристов” уже преобладает над местными жителями

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Мелітополь

В оккупированном Мелитополе Запорожской области растет количество иностранных “туристов” — россиян, бурят, осетин, кадыровцев.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил мэр Иван Федоров.

Он отметил, что количество новоселов превысило число местных жителей, вынужденных оставаться в оккупации.

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— “Иностранцы” настолько хотят казаться своими, что даже используют украинскую символику: повесили на КамАЗы украинский флаг и отправились севернее Мелитополя в сторону Васильевки, селятся по соседству с гражданскими в жилье людей, выехавших из оккупации, переодеваются в гражданских и подслушивают разговоры на улицах, пересели с грузовиков на легковые автомобили с украинскими номерами, — пишет мэр.

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Кроме того, по его словам, они перевозят военных в школьных автобусах с надписью “дети”.

Фото: Городской совет Мелитополя

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