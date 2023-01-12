Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Буряти, осетини та кадирівці: у Мелітополі кількість “туристів” вже переважає місцевих жителів

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Мелітополь

В окупованому Мелітополі Запорізької області зростає кількість іноземних “туристів” – росіян, бурятів, осетинів, кадирівців.

Про це на своїй сторінці у Telegram повідомив міський голова Іван Федоров.

Він зазначив, що кількість новосельців перевищила число місцевих жителів, які вимушені залишатись в окупації.

Зараз дивляться

– “Іноземці” настільки хочуть здаватися своїми, що навіть використовують українську символіку: почепили на КамАЗи український прапор і вирушили на північ від Мелітополя в сторону Василівки, селяться по сусідству з цивільними у житло людей, які виїхали з окупації, перевдягаються у цивільних і підслуховують розмови на вулицях, пересіли з вантажівок на легкові авто з українськими номерами, – пише мер.

Читайте
У Мелітопольському районі на Запоріжжі збільшилась кількість окупантів

Крім того, за його словами, вони перевозять військових у шкільних автобусах з надписом “діти”.

Фото: Міська рада Мелітополя

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка