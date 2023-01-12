Буряти, осетини та кадирівці: у Мелітополі кількість “туристів” вже переважає місцевих жителів

Січень, 12 в 20:51

В окупованому Мелітополі Запорізької області зростає кількість іноземних “туристів” – росіян, бурятів, осетинів, кадирівців.

Про це на своїй сторінці у Telegram повідомив міський голова Іван Федоров.

Він зазначив, що кількість новосельців перевищила число місцевих жителів, які вимушені залишатись в окупації.

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– “Іноземці” настільки хочуть здаватися своїми, що навіть використовують українську символіку: почепили на КамАЗи український прапор і вирушили на північ від Мелітополя в сторону Василівки, селяться по сусідству з цивільними у житло людей, які виїхали з окупації, перевдягаються у цивільних і підслуховують розмови на вулицях, пересіли з вантажівок на легкові авто з українськими номерами, – пише мер.

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Крім того, за його словами, вони перевозять військових у шкільних автобусах з надписом “діти”.

Фото: Міська рада Мелітополя