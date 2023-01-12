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Факты / Україна

ВСУ в Бахмуте и Соледаре оперативно снабдят боеприпасами и всем необходимым — Зеленский

Анастасия Гевко, редактор ленты
ВСУ в Бахмуте и Соледаре оперативно снабдят боеприпасами и всем необходимым — Зеленский

В четверг, 12 января, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Среди топ-тем – ситуация по основным направлениям фронта войны с Россией.

Об этом Зеленский написал в сообщении, опубликованном в соцсетях.

– Отдельное внимание было уделено боям в Бахмуте и Соледаре. Подчеркиваю: подразделения, защищающие эти города, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно, – говорится в заявлении.

Кроме того, согласно информации, опубликованной на сайте Офиса президента, члены Ставки обсудили укрепление Сил обороны техникой и вооружением, поступающим от партнеров.

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Фото: Maxar Technologies

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