Січень, 12 в 17:37

У четвер, 12 січня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Серед тем – ситуація на основних напрямках фронту війни з Росією.

Про це Зеленський написав у повідомленні, опублікованому у соцмережах.

– Окрему увагу приділили боям у Бахмуті й Соледарі. Наголошую: підрозділи, що боронять ці міста, забезпечуватимуться боєприпасами й усім необхідним оперативно та безперебійно, – сказано в заяві.

Крім того, згідно з інформацією, опублікованою на сайті Офісу президента, члени Ставки обговорили зміцнення Сил оборони технікою та озброєнням, які надходять від партнерів.

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Фото: Maxar Technologies