Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

ЗСУ в Бахмуті та Соледарі оперативно забезпечать боєприпасами й усім необхідним – Зеленський

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
ЗСУ в Бахмуті та Соледарі оперативно забезпечать боєприпасами й усім необхідним – Зеленський

У четвер, 12 січня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Серед тем – ситуація на основних напрямках фронту війни з Росією.

Про це Зеленський написав у повідомленні, опублікованому у соцмережах.

– Окрему увагу приділили боям у Бахмуті й Соледарі. Наголошую: підрозділи, що боронять ці міста, забезпечуватимуться боєприпасами й усім необхідним оперативно та безперебійно, – сказано в заяві.

Крім того, згідно з інформацією, опублікованою на сайті Офісу президента, члени Ставки обговорили зміцнення Сил оборони технікою та озброєнням, які надходять від партнерів. 

Зараз дивляться
Читайте
РФ потрібна хоч якась перемога – Череватий про бої в Соледарі

Фото: Maxar Technologies

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка