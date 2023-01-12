ЗСУ в Бахмуті та Соледарі оперативно забезпечать боєприпасами й усім необхідним – Зеленський
У четвер, 12 січня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Серед тем – ситуація на основних напрямках фронту війни з Росією.
Про це Зеленський написав у повідомленні, опублікованому у соцмережах.
– Окрему увагу приділили боям у Бахмуті й Соледарі. Наголошую: підрозділи, що боронять ці міста, забезпечуватимуться боєприпасами й усім необхідним оперативно та безперебійно, – сказано в заяві.
Крім того, згідно з інформацією, опублікованою на сайті Офісу президента, члени Ставки обговорили зміцнення Сил оборони технікою та озброєнням, які надходять від партнерів.
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Фото: Maxar Technologies