Новое руководство РФ в войне против Украины продолжит бить по инфраструктуре — Игнат
Новый главный командующий “СВО” Валерий Герасимов не оставит намерений наносить удары по критической инфраструктуре Украины.
Об этом в эфире Єдиних новин заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Он отметил, что план уничтожения украинской инфраструктуры – это стратегический замысел россиян.
— РФ не оставила эти планы, об этом говорят все заявления их деятелей и пропаганды. Они постоянно нагнетают эту тему, – сказал Игнат.
Спикер ВС подчеркнул, что особого изменения тактики россиян ждать не приходится, разве что они снова будут пытаться обойти систему противовоздушной обороны Украины.
К слову, ранее пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС Пэт Райдер заявил, что смена руководства России в войне против Украины демонстрирует системные проблемы в РФ.
Фото: Факты ICTV