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Факты / Україна

Новое руководство РФ в войне против Украины продолжит бить по инфраструктуре — Игнат

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Юрій Ігнат

Новый главный командующий “СВО” Валерий Герасимов не оставит намерений наносить удары по критической инфраструктуре Украины.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что план уничтожения украинской инфраструктуры – это стратегический замысел россиян.

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— РФ не оставила эти планы, об этом говорят все заявления их деятелей и пропаганды. Они постоянно нагнетают эту тему, – сказал Игнат.

Спикер ВС подчеркнул, что особого изменения тактики россиян ждать не приходится, разве что они снова будут пытаться обойти систему противовоздушной обороны Украины.

К слову, ранее пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС Пэт Райдер заявил, что смена руководства России в войне против Украины демонстрирует системные проблемы в РФ.

Фото: Факты ICTV

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