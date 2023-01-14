Нове керівництво РФ у війні проти України продовжить бити по інфраструктурі – Ігнат

Січень, 14 в 13:50

Новий головний командувач “СВО” Валерій Герасимов не полишить наміру завдавати ударів по критичній інфраструктурі України.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що план знищення української інфраструктури — це стратегічний задум росіян.

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– РФ не полишила цих планів, про це говорять усі заяви їхніх діячів та пропаганди. Вони постійно нагнітають цю тему, — сказав Ігнат.

Спікер ПС підкреслив, що на особливу зміну тактики росіян чекати не доводиться, хіба що вони знову намагатимуться обійти систему протиповітряної оборони України.

До речі, раніше речник Пентагону, бригадний генерал ВПС Пет Райдер заявив, що зміна керівництва Росії у війні проти України демонструє системні проблеми в РФ.

Фото: Факти ICTV