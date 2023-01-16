Січень, 16 в 18:51

Державне бюро розслідувань розкрило та блокувало чергову схему масштабного розкрадання продуктів харчування, закуплених для Збройних сил України.

Про це повідомляє ДБР.

Як зазначається, організована група привласнювала та незаконно перепродавала продукти харчування військових.

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– Одне із приватних підприємств займалося постачанням продуктів у понад 45 військових частин. Тільки за півроку війни у 2022 році воно отримало військових підрядів на понад 2 млрд гривень, – йдеться у повідомленні.

Так, підприємці вказували одну кількість продуктів, а до військових частин надсилали зовсім інші об’єми.

Залишки продукції вони перепродавали через мережу посередників.

Після перевірки ДБР вдалось вилучити понад 30 тис. банок тушкованої продукції вагою понад 7 тонн, яка вже була готова для перепродажу, а також майже 4 млн гривень в різній валюті, ймовірно отриманих злочинним шляхом.

– Вилучені продукти будуть передані військовим. Також, з метою відшкодування збитків, вилучені десятки автомобілів, на яких перевозили крадені продукти, а також чорнова документація, яка підтверджує протиправну діяльність, – сказано в повідомленні.

Одному з представників фірми повідомили про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України).

ДБР блокувало схему масштабного розкрадання продуктів харчування військових / 2 фотографии

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.