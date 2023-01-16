Число жертв от обстрела в Днепре возросло до 35 — Резниченко

Январь, 16 в 8:09

В Днепре продолжают разбирать завалы после обстрела 14 января, количество погибших возросло до 35 человек, среди них двое детей. Судьба еще 35 жильцов дома неизвестна. Подробности сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

— Уже почти 40 часов идет спасательно-поисковая операция в Днепре. Ночью спасатели извлекли из-под завалов разрушенной российской ракетой многоэтажки еще несколько погибших. В настоящее время вражеская атака унесла жизни 35 жителей дома. Среди них двое детей. 39 человек спасены, 75 – ранены. Среди раненых 14 детей. Судьба еще 35 жильцов дома неизвестна. Поиск людей под завалами продолжается, – сообщил Валентин Резниченко.

14 января россияне ударили по многоэтажке в Днепре. Вражеская ракета разрушила целый подъезд, люди оказались под завалами. Спасательные операции продолжаются до сих пор.