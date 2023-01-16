Кількість жертв від обстрілу в Дніпрі зросла до 35 – Резніченко

У Дніпрі продовжують розбирати завали після обстрілу 14 січня, кількість загиблих зросла до 35 людей, серед них — двоє дітей. Доля ще 35 мешканців будинку невідома. Подробиці повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

– Вже майже 40 годин триває рятувально-пошукова операція у Дніпрі. Вночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки ще кількох загиблих. На цей час ворожа атака забрала життя 35 мешканців будинку. Серед них двоє дітей. 39 людей врятовані, 75 – поранені. З-поміж поранених 14 дітей. Доля ще 35 мешканців будинку невідома. Пошук людей під завалами триває, – повідомив Валентин Резніченко.

14 січня росіяни вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі. Ворожа ракета зруйнувала цілий під’їзд, люди опинилися під завалами. Рятувальні операції тривають й досі.