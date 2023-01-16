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Факты / Україна

Оккупанты держат в Черном море 17 носителей ракет — ВМС Украины

Евгения Грейс, редактор ленты
калібр

В Черном море на боевое дежурство вышли 17 российских кораблей, среди которых шесть носителей крылатых ракет Калибр, общий залп составляет около 30 ракет.

Об этом сообщает ВМС ВС Украины.

В Азовском море россияне продолжают контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля. В Средиземном море — девять вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет Калибр, общий залп — 72 ракеты.

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За сутки в интересах РФ по Керчь-Еникальскому проливу прошли в Азовское море — 40 судов, из них пять судов двигались из пролива Босфор. В Черное море — 23 судна, из них шесть судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Отмечается, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.

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Источник: ВМС Украины

Фото: Оперативное командувание Юг

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