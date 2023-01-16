Січень, 16 в 15:46

У Чорному морі на бойове чергування вийшли 17 російських кораблів, серед яких шість носіїв крилатих ракет Калібр, загальний залп становить близько 30 ракет.

Про це повідомляє ВМС ЗС України.

В Азовському морі росіяни продовжують контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі. В Середземному морі – дев’ять ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет Калібр, загальний залп – 72 ракети.

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За добу в інтересах РФ Керч-Єнікальською протокою пройшли до Азовського моря – 40 суден, з них п’ять суден рухалися з протоки Босфор. До Чорного моря – 23 судна, з них шість суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Зазначається, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Джерело: ВМС України

Фото: Оперативне командування Південь