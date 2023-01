Січень, 16 в 17:00

Голова ОБСЄ, керівник Міністерства закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі закликав РФ негайно припинити криваву війну проти України та вивести свої війська.

Такий заклик він озвучив сьогодні на спільному брифінгу з главою українського МЗС Дмитром Кулебою в рамках візиту до Києва.

– Я побачив зруйновані цивільні об’єкти і домівки цивільних осіб. І я зараз тут як голова ОБСЄ закликаю РФ припинити цю війну, забрати свої сили та війська з України, а також виявити відданість цінностям та принципам ОБСЄ та повернутися до дипломатичного шляху, – наголосив Османі.

Він запевнив, що після завершення війни ОБСЄ візьме участь у відновленні пошкодженої військами РФ української інфраструктури.

Глава ОБСЄ рішуче засудив триваючу повномасштабну агресію РФ проти України, зокрема, нещодавню ракетну атаку на багатоповерхівку в Дніпрі, жертвами якої стали десятки мирних українців.

– У Дніпрі ми побачили на вихідних навіжену атаку проти цивільних осіб. Цьому не може бути жодного виправдання. Це викликає великий смуток, і ми не можемо з цим змиритися, – повідомив Османі.

Глава ОБСЄ відзначив, що мужність українців скрізь викликає захоплення та повагу.

Він також підтвердив, що Україна залишатиметься пріоритетом під час головування Північної Македонії в ОБСЄ.

– Ми рішуче підтримуватимемо Україну і не зійдемо з цього шляху. Ми не приймемо те, що відбувається. Натомість будемо застосовувати весь інструментарій ОБСЄ, щоб відновити мир і цілковиту повагу до наших принципів і зобов’язань, – запевнив Османі.

У своєму Twitter-акаунті він написав, що ОБСЄ підтримуватиме всі ініціативи, які приведуть до справедливого та сталого миру, забезпечення суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

#OSCE will support all initiatives that will lead to a just and sustainable peace, ensuring the sovereignty and territorial integrity of Ukraine within the internationally recognized borders. #OSCE2023 #ItsAboutPeople — Bujar Osmani (@Bujar_O) January 16, 2023

Судячи з публікацій у Twitter, Буяр Османі побував сьогодні в селищі Бородянка Київської області, яке зазнало величезних руйнувань під час вторгнення військ РФ навесні минулого року. Османі зазначив, що моральний обов’язок ОБСЄ – допомогти народу України відбудувати свої громади.

It is our moral duty to help the people of Ukraine rebuild their communities. We must work towards a lasting peace. #OSCE2023 #ItsAboutPeople pic.twitter.com/vOf3tEWctY — Bujar Osmani (@Bujar_O) January 16, 2023

Як відомо, навесні 2022 року Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) вирішила згорнути роботу Спеціальної моніторингової місії в Україні. Таке рішення стало наслідком відсутності консенсусу щодо продовження мандату місії. Її роботу заблокувала країна-агресор Росія.

Фото: Twitter-акаунт Буяра Османі