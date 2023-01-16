Припиніть війну та заберіть війська: глава ОБСЄ звернувся із закликом до РФ
Голова ОБСЄ, керівник Міністерства закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі закликав РФ негайно припинити криваву війну проти України та вивести свої війська.
Такий заклик він озвучив сьогодні на спільному брифінгу з главою українського МЗС Дмитром Кулебою в рамках візиту до Києва.
– Я побачив зруйновані цивільні об’єкти і домівки цивільних осіб. І я зараз тут як голова ОБСЄ закликаю РФ припинити цю війну, забрати свої сили та війська з України, а також виявити відданість цінностям та принципам ОБСЄ та повернутися до дипломатичного шляху, – наголосив Османі.
Він запевнив, що після завершення війни ОБСЄ візьме участь у відновленні пошкодженої військами РФ української інфраструктури.
Глава ОБСЄ рішуче засудив триваючу повномасштабну агресію РФ проти України, зокрема, нещодавню ракетну атаку на багатоповерхівку в Дніпрі, жертвами якої стали десятки мирних українців.
– У Дніпрі ми побачили на вихідних навіжену атаку проти цивільних осіб. Цьому не може бути жодного виправдання. Це викликає великий смуток, і ми не можемо з цим змиритися, – повідомив Османі.
Глава ОБСЄ відзначив, що мужність українців скрізь викликає захоплення та повагу.
Він також підтвердив, що Україна залишатиметься пріоритетом під час головування Північної Македонії в ОБСЄ.
– Ми рішуче підтримуватимемо Україну і не зійдемо з цього шляху. Ми не приймемо те, що відбувається. Натомість будемо застосовувати весь інструментарій ОБСЄ, щоб відновити мир і цілковиту повагу до наших принципів і зобов’язань, – запевнив Османі.
У своєму Twitter-акаунті він написав, що ОБСЄ підтримуватиме всі ініціативи, які приведуть до справедливого та сталого миру, забезпечення суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.
#OSCE will support all initiatives that will lead to a just and sustainable peace, ensuring the sovereignty and territorial integrity of Ukraine within the internationally recognized borders. #OSCE2023 #ItsAboutPeople
— Bujar Osmani (@Bujar_O) January 16, 2023
Судячи з публікацій у Twitter, Буяр Османі побував сьогодні в селищі Бородянка Київської області, яке зазнало величезних руйнувань під час вторгнення військ РФ навесні минулого року. Османі зазначив, що моральний обов’язок ОБСЄ – допомогти народу України відбудувати свої громади.
It is our moral duty to help the people of Ukraine rebuild their communities. We must work towards a lasting peace. #OSCE2023 #ItsAboutPeople pic.twitter.com/vOf3tEWctY
— Bujar Osmani (@Bujar_O) January 16, 2023
The human suffering in #Ukraine must stop. #OSCE2023 #ItsAboutPeople pic.twitter.com/w0aKgWyTKX
— Bujar Osmani (@Bujar_O) January 16, 2023
Як відомо, навесні 2022 року Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) вирішила згорнути роботу Спеціальної моніторингової місії в Україні. Таке рішення стало наслідком відсутності консенсусу щодо продовження мандату місії. Її роботу заблокувала країна-агресор Росія.