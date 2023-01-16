Січень, 16 в 6:46

Минулої доби, 15 січня, українська авіація завдала дев’ять ударів по районах зосередження російського ворога та два удари по його засобах протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили один пункт управління, шість районів зосередження живої сили та військової техніки, один склад боєприпасів та один засіб радіоелектронної боротьби окупантів.

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За минулу добу наші воїни відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Краснополівка, Спірне, Сіль, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне, Майорськ та Мар’їнка на Донеччині.

Минулої доби загарбники завдали два ракетних удари та здійснили понад 55 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Повномасштабна війна в Україні триває 327 день.