Январь, 16 в 14:59

В понедельник, 16 января, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Участники заслушали доклады командующих войск оперативных направлений по текущей ситуации на передовой, отдельно остановились на Донецком и Южном направлениях фронта.

Также была заслушана информация о возможных действиях противника в ближайшее время.

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– Участники заседания рассмотрели возможности подготовки врагом ракетных ударов по территории Украины и меры по противодействию. Было проанализировано состояние обеспечения сил обороны Украины боеприпасами и их распределение по группировкам, — сообщили на сайте Офиса президента.

Кроме того, члены Ставки рассмотрели вопросы совершенствования системы подготовки командиров тактического звена.

В заседании приняли участие: руководитель ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие.

К заседанию Ставки также присоединились: министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, министр финансов Украины Сергей Марченко, другие члены правительства .в. о. главы СБУ Василий Малюк и другие руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.