Січень, 16 в 14:59

У понеділок, 16 січня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Учасники заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків щодо поточної ситуації на передовій, окремо зупинилися на Донецькому та Південному напрямках фронту.

Також було заслухано інформацію щодо ймовірних дій противника найближчим часом.

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– Учасники засідання розглянули можливості підготовки ворогом ракетних ударів по території України та заходи з протидії. Було проаналізовано стан забезпечення сил оборони України боєприпасами та їх розподіл по угрупованнях, – повідомили на сайті Офісу президента.

Крім цього, члени Ставки розглянули питання вдосконалення системи підготовки командирів тактичної ланки.

У засіданні взяли участь: керівник ОП Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, міністр фінансів України Сергій Марченко, інші члени уряду, т.в.о. голови СБУ Василь Малюк та інші очільники силових відомств і правоохоронних органів.