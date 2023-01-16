Все указывает на то, что Беларусь вступит в войну против Украины – польский аналитик

Январь, 16 в 17:02

Множество признаков указывает на то, что в будущем Беларусь вступит в войну против Украины.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на слова польского военного аналитика Конрада Музыки.

Он отметил, что интенсивность и масштаб милитаристской активности, которую совершают белорусы — самые высокие со времен конца холодной войны.

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– Никогда раньше нам не приходилось наблюдать подготовку белорусских сил такого уровня. С конца апреля они практиковали практически все военные компоненты, которые могут пригодиться для вступления Беларуси в войну, — объяснил аналитик.

Кроме того, белорусская армия проверяла свои мобилизационные возможности и сейчас система резервистов готова к мобилизации.

— Нужно только политическое решение для начала мобилизации и вступления в войну, произойдет это или нет, мы не знаем, неизвестно, что у Лукашенко в голове. Но все указывает на то, что в будущем Беларусь все-таки вступит в войну, — сказал он.

По словам Конрада Музыки, на данный момент на территории Беларуси сосредоточено от 10 до 15 тыс. российских войск, регулярно проходящих подготовку по линии белорусской границы.