Все вказує на те, що Білорусь вступить у війну проти України – польський аналітик

Січень, 16 в 17:02

Безліч ознак вказують на те, що у майбутньому Білорусь вступить у війну проти України.

Про це пише Sky News з посиланням на слова польського військового аналітика Конрада Музики.

Він зазначив, що інтенсивність та масштаб мілітаристської активності, яку роблять білоруси – найвищі з часів кінця холодної війни.

Зараз дивляться

– Ніколи раніше нам не доводилося спостерігати підготовку білоруських сил такого рівня. З кінця квітня вони практикували практично всі військові компоненти, які можуть знадобитися для вступу Білорусі у війну, — пояснив аналітик.

Крім цього, білоруська армія перевіряла свої мобілізаційні можливості, і зараз система резервістів готова до мобілізації.

– Потрібне тільки політичне рішення для початку мобілізації та вступу у війну, станеться це чи ні, ми не знаємо, невідомо, що в голові у Лукашенка. Але все вказує на те, що в майбутньому Білорусь все ж таки вступить у війну, – сказав він.

За словами Конрада Музики, наразі на території Білорусі зосереджено від 10 до 15 тис. російських військ, які регулярно проходять підготовку по лінії білоруського кордону.