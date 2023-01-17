Январь, 17 в 13:07

Российские оккупационные войска вряд ли отважатся запустить крылатые ракеты Калибр, находящиеся на кораблях в Средиземном море, через территорию стран НАТО.

Об этом спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал сегодня в эфире общенационального телемарафона.

Так, сегодня в Военно-морских силах ВСУ сообщили, что по состоянию на 17 января Россия держит в Средиземном море 9 кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет Калибр (общий залп 72 ракеты).

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В то же время Игнат считает, что агрессор не станет их запускать по территории Украины.

– То, что у них (оккупационных войск РФ, — Ред.) есть 72 ракеты в Средиземном море… Я хочу посмотреть, рискнет ли кто-то запустить через страны НАТО какие-то там Калибры. Я думаю, что вряд ли это реально, – подчеркнул он.

Игнат напомнил, что Турция не пропускает эти корабли из Средиземного моря в Черное море, поскольку соблюдает Конвенцию Монтре. Этот документ, подписанный в 1936 году, восстановил суверенитет Турции над проливами из Черного в Средиземное море. В то же время во время войны в регионе Анкара должна закрывать проливы для прохода военных судов любого воюющего государства.

– Турция четко соблюдает Конвенцию Монтре и не пускает эти корабли дальше через свои проливы, — отметил Игнат.

Он уточнил, что Турция как региональный лидер придерживается правовых норм.

Прокомментировал Игнат и присутствие на боевом дежурстве в Черном море 6 носителей крылатых ракет Калибр общим залпом 44 ракеты. Он обратил внимание, что РФ во время массированных атак на Украину обычно выпускает не все Калибры со своих кораблей.

– Мы берем статистику за сентябрь-декабрь. Сколько Калибров каждый раз выпускалось во время атак – 10-15 максимум. Это может быть простым ответом на то, готовы ли они все эти Калибры выпускать одновременно, — заявил он.

Как объясняли в ОК Юг, 44 ракеты – это максимально возможный залп для шести ракетоносителей. Их пребывание в Черном море на боевых позициях может свидетельствовать о продолжении атак ракет.

Фото: Оперативное командование Юг