Січень, 17 в 13:34

У вівторок, 17 січня, нова міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце прибула з першим візитом до України.

Про це повідомив спікер Верховної ради Руслан Стефанчук.

Він зазначив, що Мурнієце доклала багато зусиль задля підтримки України на посаді спікера Сейму Латвії, а також висловив сподівання на подальшу допомогу з боку нового латвійського уряду.

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– Обговорили “формулу миру” президента Володимира Зеленського. Висловив сподівання на активну підтримку Латвією представлених пунктів. Наголосив на важливості консолідації міжнародної підтримки та створенні механізмів для притягнення російських злочинців до відповідальності за злочини в Україні, – написав Стефанчук.

Крім цього, Стефанчук подякував Латвії за надання Україні зброї, боєприпасів та військової амуніції

– Лінія фронту в Україні – це наша лінія фронту, – наголосила глава Міноборони Латвії.

Раніше Інара Мурнієце заявила, що Латвія готова запропонувати Україні нову партію ЗРК Stinger на наступному засіданні у форматі Рамштайн, а також продовжити постачання безпілотників.

Фото: Руслан Стефанчук