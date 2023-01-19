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Факты / Україна

Удар РФ по многоэтажке в Днепре: 11 человек до сих пор считаются пропавшими без вести

Бедрак Виктория, редактор ленты
Удар РФ по многоэтажке в Днепре: 11 человек до сих пор считаются пропавшими без вести

В результате ракетного удара РФ по многоэтажке в Днепре 14 января считаются без вести пропавшими 11 человек.

Об этом сообщила Нацполиция.

— Полицейские регистрировали и проверяли сообщения об исчезновении без вести людей. Каждое заявление отработали – пока без вести пропавшими остаются 11 человек, — говорится в сообщении.

Всего полиция получила более 560 заявлений по факту ракетного удара по дому в Днепре. Из них 420 сообщений касались поврежденного имущества, 43 – повреждения автомобилей и 10 – админзданий.

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На месте трагедии работают 10 следственно-оперативных групп, которые проводят осмотр квартир и принимают заявления от владельцев поврежденного имущества. Кроме того, работают антимародерные группы полиции для недопущения краж из временно оставленных помещений.

17 января в 13:00 спасатели завершили разбор завалов на месте ракетного удара в Днепре. Российская атака забрала жизни 45 человек, среди которых шестеро детей.

Фото: Gauranitay Shulikа

Источник: Нацполиция
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