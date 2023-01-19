Удар РФ по багатоповерхівці у Дніпрі: 11 людей досі вважаються зниклими безвісти

Січень, 19 в 13:29

В результаті ракетного удару РФ по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня вважаються безвісти зниклими 11 людей.

Про це повідомила Нацполіція.

– Поліцейські реєстрували та перевіряли повідомлення про зникнення безвісти людей. Кожну заяву відпрацювали – наразі безвісно зниклими залишаються 11 людей, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що всього поліція отримала понад 560 заяв за фактом ракетного удару по будинку у Дніпрі. З них 420 повідомлень стосувалися пошкодженого майна, 43 – пошкодження автомобілів та 10 – адмінбудівель.

Зараз дивляться

Наразі на місці трагедії працюють 10 слідчо-оперативних груп, які проводять огляд квартир та приймають заяви від власників пошкодженого майна. Крім того, працюють антимародерні групи поліції для недопущення крадіжок з тимчасово залишених помешкань.

17 січня о 13:00 рятувальники завершили розбір завалів на місці ракетного удару у Дніпрі. Російська атака забрала життя 45 людей, серед яких шестеро дітей.

Фото: Gauranitay Shulikа