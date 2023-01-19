Україні залишилося розблокувати надання партнерами винищувачів і далекобійних ракет – Кулеба

Січень, 19 в 18:28

Україні вдалося розблокувати надання партнерами майже всіх видів озброєння, окрім бойових винищувачів та далекобійних ракет.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час панельної дискусії в Українському домі в Давосі.

Він зазначив, що ухвалення рішень щодо постачання зброї вимагає часу, але зрештою Україна отримує все, про що просить.

Зараз дивляться – Ми отримуємо все, про що просимо, окрім двох великих речей, які принципово ще не були розблоковані – західні бойові винищувачі та далекобійні ракети. Все інше розблоковане в тому чи іншому вигляді, – сказав глава МЗС. За словами Кулеби, на початку повномасштабної війни майже всі розмови з потенційними країнами-постачальниками починалися з заперечення, особливо коли йшлося про найскладніші види зброї. Як приклад він навів Швецію та її рішення надати Україні самохідні артилерійські установки Archer. Ще одним розблокованим питанням глава МЗС вважає надання танків, що потребувало значних зусиль дипломатії. – Ми бачимо, як речі прискорюються. Коли ми розблокуємо далекобійні ракети та літаки – я абсолютно переконаний у цьому, – наш перелік найпотрібнішої зброї буде завершений, – підсумував міністр. Нагадаємо, що 19 січня прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістеррсон оголосив про наміри передати Україні самохідні артилерійські установки Archer та 50 БМП Stridsfordon 90. Читайте Важливий крок: Кулеба подякував Європарламенту за ухвалення рішення про створення трибуналу для Росії

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