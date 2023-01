Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Європарламенту за підтримку резолюції щодо створення трибуналу для розслідування воєнних злочинів РФ в Україні.

Про це він написав у Twitter.

I’m grateful to members of @Europarl_EN for passing the resolution on the establishment of a Special tribunal for the crime of aggression against Ukraine. Important step toward a legal mechanism for putting Russian leadership on trial and preventing such crimes in the future.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 19, 2023