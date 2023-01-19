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Важливий крок: Кулеба подякував Європарламенту за ухвалення рішення про створення трибуналу для Росії

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Європарламенту за підтримку резолюції щодо створення трибуналу для розслідування воєнних злочинів РФ в Україні.

Про це він написав у Twitter.

– Я вдячний членам Європарламенту за ухвалення постанови про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Важливий крок до правового механізму притягнення до відповідальності російського керівництва та запобігання таким злочинам у майбутньому, – заявив Кулеба.

У четвер, 19 січня, Європарламент підтримав резолюцію щодо створення спеціального трибуналу для розслідування російських воєнних злочинів в Україні. Рішення було ухвалене 472 голосами, проти висловились 19, 33 парламентарі утрималися.

У резолюції депутати Європарламенту вимагають притягти до відповідальності політичне та військове керівництво Росії та Білорусі.

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