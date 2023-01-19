Важливий крок: Кулеба подякував Європарламенту за ухвалення рішення про створення трибуналу для Росії
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Європарламенту за підтримку резолюції щодо створення трибуналу для розслідування воєнних злочинів РФ в Україні.
Про це він написав у Twitter.
– Я вдячний членам Європарламенту за ухвалення постанови про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Важливий крок до правового механізму притягнення до відповідальності російського керівництва та запобігання таким злочинам у майбутньому, – заявив Кулеба.
I’m grateful to members of @Europarl_EN for passing the resolution on the establishment of a Special tribunal for the crime of aggression against Ukraine. Important step toward a legal mechanism for putting Russian leadership on trial and preventing such crimes in the future.Зараз дивляться
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 19, 2023
У четвер, 19 січня, Європарламент підтримав резолюцію щодо створення спеціального трибуналу для розслідування російських воєнних злочинів в Україні. Рішення було ухвалене 472 голосами, проти висловились 19, 33 парламентарі утрималися.
У резолюції депутати Європарламенту вимагають притягти до відповідальності політичне та військове керівництво Росії та Білорусі.